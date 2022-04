Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. In den kommenden Tagen gebe es immer mal wieder freundliche Phasen, vor allem im südlichen Bereich seien aber auch Schauer möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag sei es zunächst verbreitet trocken, ehe am Abend im Nordwesten ein paar Tropfen Regen herunterkämen. Ansonsten werde ein Sonne-Wolken Mix erwartet. Die Höchsttemperaturen erreichen 19 bis 22 Grad. Am Samstag sinken sie laut DWD auf kühlere 12 bis 16 Grad. Zudem sei es wechselnd bis stark bewölkt, südlich der Lahn und der Mosel seien Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Ähnlich sehe es auch am Sonntag aus, so der Meteorologe. In den Nächten könne bei Tiefsttemperaturen von sieben bis drei Grad in der Eifel auch leichter Frost in Bodennähe auftreten.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - DWD-Vorhersage