In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter erwartet. Am Dienstag soll es bei Temperaturen von maximal 13 bis 17 Grad wechselnd bewölkt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Vormittags gibt es gebietsweise schauerartigen Regen, ab dem Nachmittag wird es meist trocken.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Mittwoch rechnen die Meteorologen mit sonnigem und niederschlagsfreiem Wetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, in Hochlagen bleibt es wie immer etwas kühler. Am Donnerstag geht es grau, aber trocken weiter. Der DWD erwartet dann einen Temperaturanstieg: In Flussnähe sind bis zu 22 Grad möglich, im Bergland maximal 17 Grad.

DWD-Wetterbericht