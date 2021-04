In den kommenden Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Dienstag im Norden mit einzelnen Schauern und in der Eifel mit Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad, örtlich kann es glatt werden.

Am Mittwoch wird es laut DWD wechselnd bewölkt und heiter. Bei Temperaturen zwischen fünf Grad in der Eifel und elf Grad am Rhein bleibt es weitgehend trocken. Auch am Donnerstag bleibt der Himmel über der Region laut Vorhersage meist bewölkt, zeitweise kann es auch heiter werden. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 13 Grad, es bleibt trocken.