Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen am Wochenende mit wechselhaftem Wetter rechnen. Es sei immer wieder Niederschlag möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag sei es zunächst windig, was im Laufe des Vormittags abnehme. «Hier und da fällt etwas Regen», sagte der Experte. Zudem sei es tagsüber stark bewölkt bei maximal fünf bis acht Grad. In der Nacht auf Samstag sei es im Saarland und in der Eifel überwiegend niederschlagsfrei. Im Osten sei allerdings Regen möglich, im Westerwald falle vermutlich Schnee.

Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen am Wochenende mit wechselhaftem Wetter rechnen. Es sei immer wieder Niederschlag möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag sei es zunächst windig, was im Laufe des Vormittags abnehme. „Hier und da fällt etwas Regen“, sagte der Experte. Zudem sei es tagsüber stark bewölkt bei maximal fünf bis acht Grad. In der Nacht auf Samstag sei es im Saarland und in der Eifel überwiegend niederschlagsfrei. Im Osten sei allerdings Regen möglich, im Westerwald falle vermutlich Schnee.

Die Niederschläge ziehen laut DWD am Samstagmorgen wieder ab. Es sei wolkig bis stark bewölkt mit ein paar Auflockerungen. Die Sonne tauche allerdings nur selten auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sieben Grad. Auch am Sonntag könne es zeitweise regnen und es werde etwas kühler.