In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaftes Wetter und etwas Regen. Der Mittwoch bringt am Vormittag stellenweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern sowie leichten Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ansonsten wird der Tag zunächst neblig-trüb, bevor es tagsüber wechselnd bewölkt und teilweise heiter bei bis zu 15 Grad wird. Am Nachmittag ziehen von Westen dichtere Wolken auf und ab dem Abend regnet es stellenweise. Die Nacht auf Donnerstag wird stark bewölkt und mild. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu vier Grad.

Auch der Donnerstag zeigt sich meist stark bewölkt mit vereinzelt leichtem Regen. Die Tageshöchstwerte steigen auf bis zu 13 Grad. Am Nachmittag und Abend sind zeitweise Schauer und einzelne kurze Gewitter möglich. In der Nacht auf Freitag gibt es nur örtlich Auflockerungen bei Tiefstwerten bis zu einem und in der Eifel bis zu null Grad.

