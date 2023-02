Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland starten in die neue Woche mit wechselhaftem und teils windigem Wetter. Montagfrüh nimmt der Wind bereits zu und es kommt zunächst in Gipfellagen zu ersten Böen um die 55 Kilometer pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf kommt es vor allem in exponierten Lagen zu starken bis stürmischen Böen zwischen 50 und 65 Kilometer pro Stunde, bevor der Wind am Nachmittag wieder nachlässt. Ansonsten wird der Montag heiter bis wolkig und niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen bis zu 15 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - In der Nacht auf Dienstag bleibt es trocken und gering bewölkt bei Tiefstwerten zwischen sechs und zwei Grad. Stellenweise bildet sich Nebel. Der Dienstag selbst startet teilweise wolkig und wird ansonsten heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad und es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht auf Mittwoch hält das gering bewölkte sowie trockene Wetter an. Bei Tiefstwerten zwischen vier und einem Grad und in der Eifel bis zu minus einem Grad bildet sich örtlich Nebel. Der Mittwoch wird anschließend wechselnd und zum Mittag zunehmend dicht bewölkt. Ab Mittag gibt es örtlich Schauer bevor es am Nachmittag verbreitet regnerisch wird. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 13 Grad und es weht ein mäßiger Wind.

