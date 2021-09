Offenbach (dpa/lrs) - Nach einzelnen Nebelfeldern am Vormittag wird am Dienstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiteres bis wolkiges Wetter erwartet. Bei Höchstwerten von 18 bis 21 Grad bleibt es niederschlagsfrei, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Ab Mittwoch werde das Wetter nach einem bewölkten, meist trockenen Morgen dann wechselhafter. Am Nachmittag sei mit dichten Wolken, Regenschauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Am Nachmittag könne es einige Auflockerungen aber auch weiterhin Schauer geben. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 19 Grad. Im Verlauf des Tages sei mäßiger bis frischer Wind zu erwarten, in Schauernähe teils auch stürmische Böen.

Am Donnerstag sei laut DWD mit heiterem bis wolkigem Wetter mit längeren sonnigen Abschnitten zu rechnen. Bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad bleibe es niederschlagsfrei. Neben einzelnen Wolkenfelder sei am Freitag viel Sonnenschein möglich.