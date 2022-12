Am vierten Adventsonntag wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft. Der Sonntag startet teils neblig-trüb, teils sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Tages ziehen von Westen her dunkle Wolken auf, bis zum Abend bleibt es aber trocken. Die Temperaturen erreichen maximal minus drei bis zwei Grad. In der Nacht setzt Regen ein, weswegen der DWD vor erheblichem Glatteis warnt. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus eins und minus fünf Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenstart gibt es einen unwetterartigen Mix aus Wolken, Regen und Glatteis. Im Laufe des Montags lässt der Regen jedoch nach. Mit Höchstwerten zwischen sieben und elf Grad wird es deutlich milder als in den vergangenen Tagen.

