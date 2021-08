Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es am Dienstag einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Der Tag beginne mit zeitweise dichteren Wolken und vereinzeltem Nebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Später wird es wechselhaft bewölkt und meist trocken, im Südosten sind leichte Schauer möglich. Vor allem am Nachmittag kann es heitere Abschnitte geben. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 22 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es trocken und wolkig bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad.

Der Mittwoch startet neblig und trüb, danach zieht ein Mix aus Sonne und Wolken über die Länder. Längere sonnige Phasen sollen am Nachmittag zunehmen. Die Höchsttemperaturen liegen maximal zwischen 20 und 23 Grad. Die Nacht zum Donnerstag wird klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen fallen auf 12 bis 9 Grad.