Landstuhl (dpa/lrs) - An einer integrierten Gesamtschule in Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) haben bislang unbekannte Täter das Waschbecken in einem Klassenraum mit Papierhandtüchern verstopft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sie in der Nacht auf Freitag anschließend die Wasserhähne geöffnet. Der so entstandene Wasserschaden liege nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich und erstrecke sich vom zweiten Stock bis zum Untergeschoss über insgesamt sechs Räume. Die Polizei bittet nun um Hinweise.