Keine Fernsehfasnachts-Sendung aus der Landeshauptstadt ohne ihn. Auch in diesem Jahr ist Andreas Schmitt Sitzungspräsident und geht als Obermessdiener in die Bütt. Wir haben mit ihm über Fasnacht in Zeiten der Pandemie und Brandreden gegen Rechts gesprochen.

Herr Schmitt, auch die Mutter aller Fernsehsitzungen muss sich den Pandemie-Bedingungen anpassen und wird in einem Sonderformat ausgestrahlt. Was genau erwartet denn die Zuschauer?

Sie dürfen sich auf dasselbe freuen wie alle Jahre wieder, nämlich eine Sitzung aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Mit zwei Neuerungen: Die Sendung wird ohne Publikum stattfinden, und es gibt auch keine Kapelle im klassischen Sinne. Die Auftritte der Sängerinnen und Sänger werden während der Sitzung auf einer Leinwand eingespielt, wir haben das im Vorfeld bei Außenaufnahmen in Mainz gedreht.

Das heißt, „Mainz bleibt Mainz“ muss trotz Corona nicht auf die Hofsänger verzichten?

Die Hofsänger sind mit dabei, na klar. Wir haben auch noch die eine oder andere Überraschung vorbereitet – aber ich darf nicht alles verraten.

Fernsehfasnacht im leeren Saal: Ist man da als Aktiver trotzdem begeistert, oder eher skeptisch?

Natürlich ist das absolutes Neuland für uns, denn so etwas gab es in der Geschichte der Fernsehfasnacht ja noch nie. Aber entscheidend ist für uns: Wir wollen den Leuten das Zuhausebleiben erleichtern! Und da verzichten wir auch gerne mal auf den Effekt im Saal. Hauptsache wir wissen, dass diejenigen, die zu Hause oder vielleicht sogar im Krankenhaus sind, für drei Stunden mal Spaß haben und abschalten können.

Wie schwierig ist es, als Fasnachter Themen zu finden, wenn es seit einem Jahr gefühlt nur Corona gibt?

Sagen wir mal so: Wenn Corona nicht alles überdecken würde, dann ist Landtagswahl, Bundestagswahl, Trump wurde endlich in die Wüste geschickt, die Fußballnationalmannschaft strauchelt, der 1. FC Kaiserslautern kämpft ums Überleben und Mainz 05 steht kurz vor der zweiten Liga.

Darf man denn auch über diese Pandemie, in der so viele Menschen ihr Leben lassen, Witze reißen? War das intern ein Diskussionsthema?

Da ist natürlich jeder einzelne Redner gefordert mit seinem Pietätsgefühl. Aber dass Corona, dass Leid und Tod, auch in einer Sitzung thematisiert werden, das ist die ureigenste „Heimat“ der Mainzer Fasnacht, um es mal so zu sagen. Nicht plump sein, sondern betroffen an etwas teilnehmen, das ist genau die Kunst der politischen Fasnacht: Auch mit ernsten Themen in der Bütt umgehen zu können, ohne dass es beleidigend oder ehrverletzend ist. Das ist eine große Herausforderung für uns, aber auch das Alleinstellungsmerkmal der Mainzer Fasnacht.

Letztes Jahr haben Sie als Obermessdiener eine flammende Rede gegen Rechts und die Höcke-AfD gehalten. Haben Sie lange überlegt, mit solch einer Brandrede in die Bütt zu gehen oder musste das einfach raus?

Ganz gravierend war ja die Tatsache, dass die Morde in Hanau – ein 42-Jähriger erschoss neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und sich selbst – zeitgleich mit der Generalprobe der Mainzer Fernsehsitzung passierten. Da mussten wir natürlich reagieren. Und auch in diesem Jahr wird etwas von mir kommen. Erst kürzlich stand ja Charlotte Knobloch am Holocaust-Gedenktag im Bundestag und hat dem braunen Mob die Leviten gelesen. Da kann man nur genauso laut applaudieren wie damals beim WM-Spiel Deutschland gegen Brasilien, und natürlich kommt das in meinen Vortrag, ist doch klar.

Das heißt, Ihre diesjährige Rede als Obermessdiener steht schon?

Die steht fix und fertig: zehn Minuten vor dem Auftritt.

Wie oft ändern Sie den Vortrag bis er unwiderruflich gehalten wird?

Der Supergau tritt natürlich immer dann ein, wenn die Bundesregierung in der Woche vor Fasnacht das Kabinett umbildet. Da müssen wir rasend schnell auch für den Rosenmontagszug alte Köpfe „abhacken“ und neue draufsetzen. Aber ich erinnere mich auch noch gut an die Kampagne 2016/2017. Die war lang und ereignisreich, und da war der Vortrag der Fernsehsitzung die 18. Version, die ich geschrieben hatte. Dass wir bei Mainz bleibt Mainz immer topaktuell sind, ist aber eben auch das Salz in der Suppe.

„Die Fasnacht kann man nicht absagen“, lautet ein gern zitierter Satz. Wie wird die Session 2020/2021 in Mainz denn wirklich gefeiert?

Ich habe gute Verbindungen zu Fachhändlern für Kostüme, Stoffe und Partyartikel. Die sagen: So einen Umsatz wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Die Leute machen es sich zu Hause schön, und es wird eben anders gefeiert: gemütlich vor dem Fernseher und im Familienkreis. Eine Fasnachtskampagne kann man nicht absagen. Es sei denn, wie es ja leider in den vergangenen Jahrhunderten schon passiert ist, dass große kriegerische Ereignisse in Europa stattfinden – was uns aber hoffentlich nie wieder bevorsteht.

Und ihr ganz persönliches Motto für die närrischen Tage in Zeiten der Corona-Pandemie?

Besser wenig und zu Hause feiern als gar nicht. Und nächstes Jahr dann volle Kanne – bis alle Dämme brechen!

Termin

„Mainz bleibt Mainz“: Die Fernsehsitzung aus dem Kurfürstlichen Schloss zu Mainz, am Freitag, 12. Februar, um 20.15 Uhr in der ARD.