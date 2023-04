Sinkt der Grundwasserspiegel, wenn Landwirte für ihre großen Sprenger Wasser aus Brunnen auf ihren Äckern holen? Hat die intensive künstliche Beregnung also negative Folgen für den Wasservorrat im Boden?

Diese Frage sollte ein Gutachten beantworten helfen, das die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt für ein Pilotprojekt in Auftrag gab. Von August 2021 an hat das Gießener Büro für Hydrogeologie und Umwelt an acht landwirtschaftlich genutzten Brunnen zwischen Hochstadt und Zeiskam in der Südpfalz ein Jahr lang Entnahmemengen und Wasserstände kontrolliert.

Trotz etlicher Probleme mit der Messtechnik kommen die Geologen zu dem Ergebnis: Der Grundwasserspiegel sinkt zwar während der Beregnungssaison ab, pegelt sich aber danach wieder auf das ursprüngliche Niveau ein. „Die Grundwasserbewirtschaftung im Raum Hochstadt-Zeiskam ... ist als nachhaltig zu bezeichnen“, so der Bericht vom Dezember. Auch die seit Juli 2015 in dem Gebiet beobachteten Grundwasserstände außerhalb der acht Brunnen gäben keinen Hinweis darauf, dass sich der Wasserspeicher im Boden über die Jahre hinweg leere.

Genug Wasser dank Regen und Rhein?

Bei der Aussage des Berichts, nach der Beregnungssaison 2022 habe der Grundwasserspiegel wieder sein ursprüngliches Level erreicht, ist jedoch zu bedenken, dass es 2022 einen außergewöhnlich nassen September gab, wie der unabhängige Klimatologe von Klimapalatina, Wolfgang Lähne, sagt. Diese Niederschläge und der Rhein könnten für den Ausgleich im Wasserhaushalt gesorgt haben. Bei länger andauernder Trockenheit könnte das womöglich aber anders aussehen.

Und acht untersuchte Brunnen sind angesichts von 2500 Beregnungsbrunnen im Zuständigkeitsbereich der SGD Süd nur eine sehr kleine Beobachtungsgröße. Laut Behörde werden die Messungen an den acht Brunnen in diesem Jahr fortgesetzt, auch um die technische Überwachung noch zu optimieren. Weitere Fragen zum Gutachten konnte die SGD am Freitag auf Nachfrage nicht beantworten.

Das Gutachten

Das Brunnen-Monitoring ist unter sgdsued.rlp.de zu finden (Rubrik Themen, Stichwort Wasserwirtschaft, Landwirtschaftliche Bewässerung).