101 Abgeordnete wurden von den Rheinland-Pfälzern bei der Landtagswahl legitimiert. Für sie war die konstituierende Landtagssitzung am Dienstag der Startschuss in Mainz für fünf Jahre, in denen sie als gewählte Volksvertreter im Parlament Gesetze beschließen dürfen. Wir haben fünf Pfälzer Neulinge dabei begleitet.

Eine Küchenzeile, ein kleines Duschbad, ein Klappbett versteckt in einem Schrank und ein Schreibtisch mit Stuhl – so sieht das Zimmer der frischgebackenen Grünen-Abgeordneten Lea Heidbreder des Mainzer Abgeordnetenhauses aus, als sie am Dienstagmorgen vor der konstituierenden Sitzung des Landtags die Tür öffnet. Die spartanische Einrichtung erinnert an ein Studentenwohnheim. „Das ist kein schlechter Vergleich“, sagt die 30-Jährige und lacht. Aber es sei alles da, was sie für ein Büro und als Schlafgelegenheit während der Sitzungswochen brauche. So richtig eingerichtet habe sie sich noch nicht. Nur auf ihrem Schreibtisch steht ein Blumentopf. „Als Umweltpsychologin weiß ich, dass Pflanzen die Stimmung heben und das Arbeitsklima verbessern.“

Gute Voraussetzungen für ihre Arbeit in der Fraktion also. Dort wolle sie sich künftig für eine Verkehrswende mit Blick auf den Klimaschutz einsetzen. Dafür werde sie das Amt der mobilitätspolitischen Sprecherin übernehmen, verrät die Landauerin, die zwischen der Südpfalz und Mainz hin- und herpendeln will – mit dem Zug, ein Auto habe sie nicht. Auch für die Hochschulen will sich die ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Landauer Universität einsetzen. Die Politik vermehrt auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen, sei eines ihrer Ziele.

Chaos auf dem Schreibtisch

Ein paar Zimmer weiter hat auch der SPD-Abgeordnete Oliver Kusch am Morgen sein Zimmer bezogen und sich zumindest am Schreibtisch eingerichtet. „Da ist schon Chaos“, sagt er und lacht beim Anblick der Papiere, die sich über den Tisch verteilen. Die Stadt Mainz ist dem Kuseler nicht fremd, seine Familie habe dort eine Wohnung. Das bedeute aber nicht, dass er seinen Lebensmittelpunkt nun von der Westpfalz in die Landeshauptstadt verlegen werde, sagt der 53-Jährige. Auch die Arbeit als Kardiologe in der Praxis, die er mit seiner Frau in Kusel betreibt, wolle er nicht gänzlich ruhen lassen. Geplant sei, an zwei Tagen in der Woche weiter für Patienten da zu sein.

Zusätzlich werde ein Arzt gesucht, der in der Praxis einsteigen solle. Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern, sei eines seiner Anliegen für die kommenden fünf Jahre als Abgeordneter. Dazu, ob er auch gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion werde, wolle er sich noch nicht äußern. „Das wird erst am Mittwoch festgelegt.“ Zudem wolle er sich für eine Glasfaseranbindung und bessere Mobilfunkverbindungen in der Westpfalz einsetzen. „Das darf nicht nur ein Wahlkampfspruch bleiben. Es ist wichtig, dass Orte auf dem Land da nicht abgehängt werden.“

Ihre erste Amtshandlung

Um 11 Uhr startet dann die konstituierende Sitzung des Landtags in der Rheingoldhalle. Nach der Rede der Alterspräsidentin Cornelia Willius-Senzer (FDP) wählen die 101 neuen Abgeordneten den neuen Landtagspräsidenten. Das ist ihre erste Amtshandlung – auch die der Pfälzer Neulinge.

Während die alte neue Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Minister ernennt, ist für die Abgeordneten Pause. „Spannend“, beschreibt Markus Wolf die Eindrücke von seiner ersten Landtagssitzung als CDU-Abgeordneter. „Ab heute geht die Arbeit richtig los. Jetzt geht es darum, Verantwortung zu übernehmen für das Vertrauen, dass die Wähler in mich gesetzt haben.“ Ihm sei wichtig, die Anliegen der Leute aus dem Kreis Bad Dürkheim mit in die Landespolitik zu nehmen.

In der Corona-Pandemie will der 40-Jährige zunächst Telefonsprechstunden einführen. „Das ersetzt natürlich nicht das persönliche Gespräch, aber zurzeit ist es anders noch schwierig.“ Der studierte Politikwissenschaftler, der im Weingut seiner Schwiegereltern mitarbeitet, will als Abgeordneter seine Erfahrung – gerade aus der Landwirtschaft – mit in die Fraktionsarbeit und in verschiedene Ausschüsse einbringen.

Noch kein Wahlkreisbüro

Für Peter Stuhlfauth ist der erste Tag als Abgeordneter in der AfD-Fraktion auch mit ein bisschen Wehmut verbunden. „Heute ist mein erster Tag außerhalb der Polizei. Das ist schon ein komisches Gefühl“, berichtet der 59-Jährige, der die vergangenen 32 Jahre als Polizist in Haßloch gearbeitet hat. Auf die kommenden fünf Jahre freue er sich trotzdem. Dabei wolle er sich unter anderem dafür einsetzen, seinen ehemaligen Kollegen zu mehr Personalstärke und mehr Gehalt zu verhelfen.

Ein Wahlkreisbüro habe er bisher noch nicht gefunden. „Ich würde das gern in Neustadt machen, um auch für die Leute aus dem Lambrechter Tal gut erreichbar zu sein.“ Stuhlfauth und die übrigen acht Mitglieder der AfD-Fraktion sind die Einzigen, die sich zuvor bei der Wiederwahl von Hendrik Hering (SPD) als Landtagspräsident enthalten haben. Warum? Man habe in der Fraktion das Gefühl gehabt, Hering habe es mit der Überparteilichkeit nicht immer so genau genommen, begründet der Haßlocher.

Gleichzeitig Ortsbürgermeister