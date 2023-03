Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vertreter der Weinwirtschaft haben bei der Vorstellung ihrer Jahresbilanz in Landau Preiserhöhungen beim Pfälzer Wein angekündigt. Was die Verbraucher genau erwartet, blieb unklar. Ein gewaltiger Anstieg bei den Verkaufspreisen ist aber weder in den Winzergenossenschaften noch in den Weingütern zu erwarten. Das hat eine Nachfrage im Weinbau ergeben.

„Der schwierige Herbst allein ist für uns kein Anlass, die Preise anzuheben“, sagt Albert Kallfelz, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Wachtenburg Winzer in Wachenheim