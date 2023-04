Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war im Juni vor zwei Jahren. Noch dachte kein Mensch an Corona. Da hatten Mitarbeiter der Bremer Stadtreinigung eine super Idee – glaubten sie. Sie wollten nicht nur mit pünktlich geleerten Mülltonnen glänzen, sondern auch noch die Bürger in der Hansestadt zum Schmunzeln bringen. Und weil gerade der 200. Geburtstag der Bremer Stadtmusikanten in aller Munde war, schien ihnen ein Gag nicht allzu weit entfernt zu liegen: Es wurden 13 neue Müllschlucker angeschafft, die mit einem Soundmodul aufgepeppt waren.

Ein Gruß der Bremer Stadtmusikanten

Wer seinen Einwegbecher oder seine Frittentüte nicht auf die Straße, sondern brav in eine dieser Hightech-Tonnen warf, erhielt fürderhin zum Dank einen Gruß der Bremer Stadtmusikanten. Mal in Form eines Iaaah, eines Miau, eines Wuffwuff oder eines Kikeriki. All das hatte ein im Behälter verborgener Chip zu bieten. Der Grundgedanke sei, dass „das Soundmodul auf spielerische Art zur Nutzung der Geräte anregt und das Umfeld der Behälter aufgeräumt ist“, lautete die Begründung der Stadt Bremen dazu.

So weit, so innovativ. Ein Jahr später startete die Trierer Stadtreinigung einen Test mit zwei ähnlichen Tonnen des gleichen Mainzer Lieferanten. Ein Behälter wurde in der City, einer an einem Aussichtspunkt über der Stadt auf dem Petrisberg stationiert. Beide hatten es gleichermaßen in sich: Wer seinen Müll darin deponierte, wurde nach der Schließung der Klappe nicht mit Tierlauten, sondern mit Applaus oder einem „Halleluja“ belohnt.