Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz soll die Hilfe für wohnungslose Menschen erweitert werden. „Housing First“ bedeutet, dass Betroffenen regulärer Wohnraum vermittelt wird, dass sie also nicht in Notunterkünfte eingewiesen werden. Auf Antrag der FDP-Fraktion debattierte der rheinland-pfälzische Landtag am Mittwoch über die Hilfe.

Die CDU-Abgeordnete Anette Moesta sprach aus, was viele beim Blick auf die Tagesordnung dachten: „Ich bin überrascht, weil ich die soziale Verantwortung bei der FDP bisher