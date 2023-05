Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sieht die Demokratie in der Krise. Ein Teil der Bevölkerung fühle sich nicht mehr repräsentiert im parlamentarischen System. Volksabstimmungen spielen nach seiner Auffassung Populisten in die Hände. Wie er sich Beteiligung vorstellt und was die Wissenschaft fordert.

Alle fünf Jahre für die Wahl des Landesparlaments zur Urne zu gehen, reiche vielen Menschen als demokratische Teilhabe nicht aus. Das sagt der rheinland-pfälzische Landtagspräsident