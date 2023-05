Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende November schien der Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe weitgehend befriedet. Doch an diesem Donnerstag droht Verdi mit einem längeren Streik ab Montag. Warum sich die Lage nun wieder zugespitzt hat.

Im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz gärt es wieder einmal: Am Donnerstag hatten Fahrer in Bad Kreuznach und Lahnstein Streikwesten zum Dienstbeginn angezogen, berichtet Verdi-Verhandlungsführer