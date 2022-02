Offenbach (dpa/lrs) - Auch für die Rheinland-Pfälzer und Saarländer ist das stürmische Wetter noch nicht vorbei. Bis zum Montag gibt es starke bis stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu regne es besonders im nördlichen Bergland kräftig. Insbesondere in der Nacht zum Montag sei mit starken Schauern und einzelnen Gewittern in Verbindung mit teilweise schweren Sturmböen zu rechnen. Der DWD gab eine Unwetterwarnung für beide Länder für Lagen ab einer Höhe von 600 Metern heraus. Es könne entwurzelte Bäume, beschädigte Dächer und herabstürzende Gegenstände geben. Am Montag regne es weiterhin, oberhalb von 400 Metern sei mit Schnee oder Schneeschauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad. Am Dienstag sind im Bergland nur noch vereinzelte Sturmböen möglich, so der DWD.

