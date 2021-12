Mainz (dpa/lrs) - Vor unseriösen Spendenaufrufen in der Adventszeit haben die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz gewarnt. Kriminelle täuschten falsche Tatsachen vor, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß. Mit emotionalen Bildern und Mitleid erregenden Geschichten appellierten sie an das Mitgefühl und die Solidarität. Es werde empfohlen, sich vor einer Spende über die jeweilige Organisation etwa mit einem Blick in deren Jahresbericht zu informieren und sich von Spendensammlern nicht unter Druck setzen zu lassen.