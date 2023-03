Die Deutsche Bahn stellt an diesem Montag wegen eines Warnstreikaufrufs der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihren gesamten Fernverkehr ein, und auch im Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll kaum ein Zug fahren. Wegen eines Warnstreikaufrufs der Gewerkschaft Verdi wird es auch vielerorts in Rheinland-Pfalz zu Problemen im Busverkehr kommen.

Mainz (dpa/lrs) - Das Saarland war von dem Verdi-Warnstreikaufruf bei kommunalen Verkehrsbetrieben im ÖPNV nicht betroffen. Am Flughafen Hahn sollte der Flugverkehr - anders als an vielen anderen deutschen Airports - planmäßig ablaufen.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums können bei großflächigen Ausfällen von Bussen und Bahnen Erziehungsberechtigte am Montagmorgen entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder noch zumutbar ist. Falls sie nicht zur Schule gehen, soll die Schule informiert werden. Zudem könnten Schulen abwägen, ob wegen des Warnstreiks Unterricht ausfallen sollte.

Mit dem Verkehrswarnstreik machen die Gewerkschaften Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen.

