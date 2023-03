Mainz (dpa/lrs) - Zahlreiche Bus- und Bahnlinien werden an diesem Freitag in einigen Städten in Rheinland-Pfalz im öffentlichen Nahverkehr ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Von der bundesweiten Aktion werden nach Angaben der Gewerkschaft die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in Ludwigshafen, die Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG, die Stadtwerke Trier sowie der SWK in Kaiserslautern betroffen sein. In Mainz beispielsweise werden am Freitag voraussichtlich keine Busse und Straßenbahnen unterwegs sein. Der Warnstreik soll der Gewerkschaft Verdi zufolge am Freitag mit Fahrplanbeginn starten und bis Fahrplanende dauern. In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.