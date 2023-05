Beschäftigte der Mainzer Unimedizin fordern mehr Geld. Seit Donnerstagmorgen sind sie im Warnstreik, am Freitag ist eine Demo geplant - Ziel ist das Wissenschaftsministerium in der Innenstadt.

Mainz (dpa/lrs) - Beschäftigte der Mainzer Unimedizin sind mit dem Beginn der Frühschicht in einen Warnstreik getreten und haben bei einer Demonstration auf dem Gelände der größten Klinik von Rheinland-Pfalz höhere Löhne gefordert. Rund 800 Menschen seien bei dem Demozug am Vormittag dabei gewesen, sagte Verdi-Vertreterin Silke Steetskamp am Donnerstag.

Der Warnstreik soll bis zum frühen Samstagmorgen dauern, am Freitag ist ab 10.00 Uhr eine Demonstration von der Unimedizin in die Innenstadt bis zum Wissenschaftsministerium und zurück geplant. Die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 1000 Teilnehmern.

Insgesamt hatte Verdi rund 7300 nicht-ärztliche Beschäftigte zu dem Warnstreik aufgerufen. Ein Notdienst stellt nach Angaben der Unimedizin dringende Behandlungen sicher, es könne aber zu Verzögerungen oder Terminabsagen kommen.

Am Mittwoch war bei der vierten Runde der Tarifverhandlungen keine Einigung erzielt worden. Dabei wurde laut Verdi von Arbeitgeberseite kein verbessertes Angebot vorgelegt. Die Unimedizin hatte demnach eine dreistufige Entgelterhöhung angeboten - und zwar zwei Prozent rückwirkend ab dem 1.1.2023, weitere zwei Prozent zum 1.6.2023 sowie weitere zwei Prozent zum 1.1.2024. Verdi monierte, dieses Angebot brächte für alle Beschäftigten einen nicht tragbaren Reallohnverlust.

Der Kaufmännische Vorstand und Verhandlungsführer der Universitätsmedizin, Christian Elsner, hatte vor dem Warnstreik betont, die Uniklinik sehe sich weiter verpflichtet, die Reallöhne zu sichern und die Inflation soweit wie möglich auszugleichen. Ein neuer Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

