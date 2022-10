Der Export von Gütern aus Rheinland-Pfalz nach Russland ist in diesem Jahr deutlich gesunken. Von Januar bis August seien Waren im Wert von 313 Millionen Euro ausgeführt worden, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. Das sei ein Rückgang um 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor allem der Export von Maschinen ging stark zurück (minus 66 Prozent). Der Wert der eingeführten Waren verringerte sich im selben Zeitraum um fast ein Viertel auf 182 Millionen Euro.

Bad Ems (dpa/lrs) - Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatten die EU-Staaten unter anderem im Außenhandel mit Russland Ex- und Importverbote für bestimmte Güter verhängt.

