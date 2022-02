Ein Wanderer ist bei einer Tour durch die Hexenklamm bei Pirmasens abgestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, war der 57-Jährige am Samstagnachmittag gestolpert und mehrere Meter tief gestürzt. Er trug eine Platzwunde am Kopf davon und wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Homburg geflogen. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Pirmasens (dpa/lrs) - Pressemitteilung