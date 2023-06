Altenkirchen (dpa/lrs) - Im Westerwald hat am Freitagvormittag ein Waldstück gebrannt. Laut Polizeiinspektion Altenkirchen wurde am Freitagmorgen eine Rauchentwicklung zwischen Bruchertseifen und Hohensayn gemeldet. Die Feuerwehr Hamm stellte fest, dass dort eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern brannte. Nach Angaben der Feuerwehr war der Waldbrand bereits am Morgen unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten sollten aber noch bis zum Vormittag andauern. Eine Bundesstraße in der Nähe wurde gesperrt.