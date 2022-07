Zwischen einer Landstraße und dem Wasserturm in Berg in der Pfalz hat am frühen Montagmorgen ein Waldstück gebrannt. Zeugen hatten den Rauch gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr hatte den kleineren Brand demnach schnell unter Kontrolle bringen können. Warum das rund 500 Quadratmeter große Waldstück in Flammen aufging, war nach Angaben der Polizei noch unklar.

Berg (dpa/lrs) – PM