Der Waldbrand nahe der Burgruine Blumenstein im Landkreis Südwestpfalz ist gelöscht. Einsatzkräfte kontrollierten am Montag das schwer zugängliche Gebiet und suchten nach Glutnestern, teilte die Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland am Montag mit. Zudem würden vorbeugend die Ränder des Brandgebiets genässt und mobile Wasserbehälter vorgehalten. Mehrere Bürger in Petersbächel (Fischbach bei Dahn) und Schönau (Pfalz) hatten den Rauch am Sonntagnachmittag gesehen und gemeldet.

Fischbach bei Dahn (dpa/lrs) - Nach Angaben der Verbandsgemeinde waren in dem etwa 1200 Quadratmeter großen Waldgebiet im Grenzgebiet zu Frankreich rund 400 Löschkräfte mit 108 Fahrzeugen im Einsatz, darüber hinaus ein Polizeihubschrauber sowie ein französischer Löschhubschrauber. Zur Brandursache und der Schadenshöhe gab es seitens der Polizei noch keine Angaben.

