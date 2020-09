Taben-Rodt (dpa/lrs) - Wegen eines Flächenbrands in einer Hanglage nahe des Bahnhofs Taben-Rodt im Landkreis Trier-Saarburg ist am Donnerstagmittag sowohl die Bundesstraße 51 als auch die Bahnstrecke entlang der Saar gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, dauerten die Löscharbeiten am Nachmittag an. Die Brandursache war zunächst unklar, Details waren nicht bekannt.