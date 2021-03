Mainz (dpa/lrs) - Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag steht erst mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis fest. Um sie genau beziffern zu können, müssten erst alle 4703 Stimmbezirke ausgezählt sein, teilte die Landeswahlleitung in Bad Ems am Abend mit. Schätzungen zuvor gebe es von ihrer Seite nicht.

Die Landeswahlleitung rechnet mit einem Rekord-Anteil an Briefwählern. Bis vergangenen Mittwochmorgen hatten rund 44 Prozent aller fast 3,1 Millionen Stimmberechtigten die kontaktlose Briefwahl in Pandemie-Zeiten beantragt. „Geht man von einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent aus, würde das einen Briefwähleranteil von gut 63 Prozent entsprechen. Bei der Landtagswahl 2016 betrug er knapp 31 Prozent“, hatte die Landeswahlleitung am Mittwoch mitgeteilt. 2016 hatte die Wahlbeteiligung bei 70,4 Prozent gelegen.

