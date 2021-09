Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland hat die Wahlbeteiligung in den vier Wahlkreisen am Sonntag um 14.00 Uhr der Landeswahlleitung zufolge bei 39,2 Prozent gelegen. Diese Zahl basiere auf einer stichprobenartigen Umfrage in 47 Urnenwahlbezirken - das heißt ohne Briefwahl, teilte die Behörde in Saarbrücken am Sonntag mit. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 habe die Beteiligung um 14.00 Uhr bei 38,2 Prozent gelegen, hieß es. Insgesamt nahmen damals 76,6 Prozent im Bundesland an der Abstimmung teil.

Rund 780.000 Saarländer waren am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Im kleinsten Flächenland der Republik hatten 15 Wählergruppen und Parteien ihre Kandidaten auf Landeslisten ins Rennen geschickt.

Zwei Wahlkreise standen besonders im Fokus: Der Wahlkreis Saarlouis, der einzige bundesweit, in dem mit Außenminister Heiko Maas (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zwei Bundesminister gegeneinander antraten. Im Wahlkreis Saarbrücken wollte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Direktmandat für die CDU zurückerobern, nachdem es 2017 an die SPD gegangen war.