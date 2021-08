Bad Ems (dpa/lrs) - Die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl sind auch in Rheinland-Pfalz unterwegs und sollten bis spätestens zum 5. September angekommen sein. Darauf hat Landeswahlleiter Marcel Hürter am Freitag in Bad Ems hingewiesen. Wer bis zu diesem Datum keine solche Benachrichtigung bekommen habe, sollte sich bei seiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung melden. Die Benachrichtigung enthält auf der Rückseite einen Antrag zur Briefwahl, dieser muss bis zum 24. September gestellt werden. Die rheinland-pfälzischen Kommunen rechnen für die Bundestagswahl am 26. September wegen der Pandemie mit einem hohen Anteil an Briefwählern.