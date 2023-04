Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Partybilder mit Dutzenden von Parteimitgliedern, die Sekt- oder Biergläser in der Hand halten, wird es am Sonntagabend nicht geben. Corona prägt die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März auch nach Schließung der Wahllokale.

Nach dem Hygienekonzept, das der Landtag von der Dekra hat erarbeiten lassen, dürfen in die Fraktionsräume der großen Parteien SPD und CDU jeweils 18 Personen, bei der FDP sind es