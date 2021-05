Ab Mittwoch gibt es Hilfe im Internet für all jene, die sich Gedanken machen, wem sie am 14. März bei der Landtagswahl ihre Stimme geben sollen. Der Wahl-O-Mat Rheinland-Pfalz geht um 10 Uhr an den Start. Das teilte die Landeszentrale für politische Bildung am Dienstag mit.

Zu 38 Thesen bietet der Wahl-O-Mat Antwortmöglichkeiten, in denen sich unterschiedliche politische Überzeugungen widerspiegeln. Am Ende errechnet das Tool eine prozentuale Nähe zu einer oder mehreren der 13 Parteien, die zur Wahl antreten.

Spielerischer Zugang zu den Themen der Wahl

Die Ergebnisse passen erfahrungsgemäß manchmal zur Selbsteinschätzung der Nutzer, manchmal sind sie aber überraschend anders. „Der Wahl-O-Mat ist für all diejenigen ein ungemein hilfreiches Tool, die noch unsicher sind, die Orientierung suchen, die vielleicht aber auch einfach nur ihre eigene Wahlentscheidung überprüfen wollen oder die Lust haben, auf diese Art einen einfachen, ja fast spielerischen Zugang zu den Themen der Wahl zu bekommen“, sagt Sarah Scholl-Schneider. Die stellvertretende Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Mainz hat die Erarbeitung des Frage- und Antwort-Tools organisiert.

Workshop im November

Unter der Federführung der Bundeszentrale für politische Bildung wurde der Wahl-O-Mat in einem mehrtägigen digitalen Workshop im November vorbereitet. 15 junge Menschen haben im Team bedeutsame politische Fragen herausgearbeitet. Sie haben dabei auf die Wahlprogramme oder Entwürfe der Parteien Bezug genommen. Politikprofessoren und Journalisten waren beratend eingebunden. Daraus entstanden 80 Thesen, die politisch kontrovers sind. Sie wurden den Parteien zugeschickt mit der Bitte um Zustimmung oder Ablehnung und einer Begründung. 38 Thesen hat die Bundeszentrale für den Wahl-O-Mat ausgewählt. Bei der Landtagswahl 2016 ist das Angebot mehr als 700.000 Mal genutzt worden, doppelt so häufig wie 2011.

Den Wahl-O-Mat finden Sie ab Mittwoch, 10 Uhr, hier.