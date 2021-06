Gleich zweimal tappte Mitte März ein Wolf in der Pfalz in eine „Fotofalle“. Wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Donnerstag informierte, wurde ein solches Tier im Abstand von zwei Tagen im Landkreis Bad Dürkheim beziehungsweise im Umland von Neustadt fotografiert. Die Fotofallen wurden im Zusammenhang mit dem pfälzischen Luchsprojekt installiert. Sie lösen aus, sobald sich etwas vor dem Objektiv bewegt. Bei der Endauswertung der Aufnahmen wurden nun auch die Wolfsbilder entdeckt. Ob es sich um ein und dasselbe Exemplar oder um zwei verschiedene Tiere handelte, konnte laut Ministerium anhand der Fotos nicht sicher festgestellt werden. In der Pfalz gibt es bisher zwei eindeutige Nachweise: 2015 wurden Gen-Spuren eines Wolfes an einem bei Ludwigswinkel (Kreis Südwestpfalz) gerissenen Reh festgestellt. Und am 20. Dezember 2019 wurde bei Iggelbach (Kreis Bad Dürkheim) ein Exemplar abgelichtet.