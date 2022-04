Der Landesverband der Grünen in Rheinland-Pfalz war nach Angaben eines Vorstandsmitglieds über den Sommerurlaub der damaligen Umweltministerin Anne Spiegel informiert. «Der war natürlich allen bekannt», sagte am Montag der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Bernhard Braun, der dem erweiterten Landesvorstand der Partei angehört. Es gebe «keine Geheimurlaube» von Ministerinnen oder Ministern.

Mainz (dpa) - Das Verhalten der damals für den Hochwasserschutz zuständigen Ministerin bei der Flutkatastrophe am 14. Juli 20021 im Ahrtal wird von einem Untersuchungsausschuss des Landtags untersucht. Erst am Wochenende wurde bekannt, dass Spiegel am 25. Juli in einen vierwöchigen Sommerurlaub gefahren ist. Sie bezeichnete dies am Sonntag als Fehler und entschuldigt sich dafür. Unter anderem aus der Union kamen weiterhin Forderungen nach einem Rücktritt der heutigen Bundesfamilienministerin. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal waren 134 Menschen ums Leben gekommen.