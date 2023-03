Rötsweiler-Nockenthal (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B41 in Rheinland-Pfalz sind vier Menschen verletzt worden. Am Donnerstagabend missachtete ein 66-jähriger Autofahrer bei Rötsweiler-Nockenthal (Landkreis Birkenfeld) die Vorfahrt eines anderen Autos, wie die Polizei mitteilte. Die Wagen prallten aufeinander. Der Unfallverursacher sowie drei Insassen des anderen Autos verletzten sich leicht und wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die Strecke musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Polizei-Mitteilung