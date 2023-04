Enkirch (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Enkirch (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist eine Autofahrerin verletzt worden. Eine junge Frau wollte am Donnerstagabend mit ihrem Auto vom Seitenstreifen einer Bushaltestelle auf die Bundesstraße 53 fahren. Dabei übersah sie ein von hinten kommendes Auto und es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Die von hinten kommende Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Weitere Details etwa zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt.

Pressemitteilung