Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im neuen Corona-Hygieneplan für die Schulen wurde die Aussage gestrichen, die Anzahl der Neuinfektionen sei in Rheinland-Pfalz „auf ein niedriges Niveau gesunken“. Denn das Gegenteil ist der Fall. Am Schulstart ohne Maskenpflicht im Unterricht wird dennoch festgehalten – auch in Ludwigshafen.

Die erneute Ausbreitung des Coronavirus beschleunigt sich auch in Rheinland-Pfalz weiter. Aktuell sind laut Landesuntersuchungsamt 631 Menschen infiziert, 51 mehr als am Vortag. Das Bildungsministerium