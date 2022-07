Kurz vor dem Saisonstart in der 3. Fußball-Liga hat sich Aufsteiger SV Elversberg mit Abwehrspieler Lukas Pinckert verstärkt. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger, der in der vergangenen Saison für Viktoria Berlin spielte, unterschrieb am Freitag einen Vertrag bis zum Sommer 2024. «Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und auch bereits bewiesen, dass er Drittliga-Niveau hat. Er ist ein ehrgeiziger, physisch präsenter Spieler, der sehr gut in unser Team passt», sagte SVE-Sportdirektor Ole Book über den Neuzugang.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Am Samstag (14.00 Uhr) starten die Saarländer beim Mit-Aufsteiger Rot-Weiss Essen in die Spielzeit 2022/23. „Unsere letzten Testspiele waren gut und erfolgreich, so dass das Gefühl da ist, dass wir auch in der Meisterschaft gute Ergebnisse erzielen können“, sagte Trainer Horst Steffen. Allerdings wisse die Mannschaft, „dass uns in Essen etwas anderes erwartet als in einem Vorbereitungsspiel“. Verzichten muss der SVE-Coach auf die verletzten Elie Laprevotte (Mittelhandbruch) und Israel Suero Fernández (Muskelfaserriss).

Vereinsmitteilung