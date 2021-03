Rheinland-Pfalz wählt am 14. März einen neuen Landtag. Welche Positionen und Konflikte haben den Wahlkampf bestimmt? Eine Analyse von Arno Becker und Karin Dauscher aus dem Mainzer Büro der RHEINPFALZ.

Wahlkampf-Thema 1: Bildungsland oder Bildungschaos?

Die Ausgangslage: Die Bildungsministerin hat ein Versprechen weitgehend eingelöst: Es gibt außer in den Berufs- und Förderschulen fast so viele Lehrkräfte, wie nach der Pflichtstundentafel erforderlich sind. Die Grundschulklassen sind klein, und es wurde eine stattliche Reserve an Vertretungslehrern aufgebaut. Nicht zuletzt im Grundschulbereich gelingt es dem Land bisher, alle Stellen mit voll ausgebildeten Kräften zu besetzen. Die Bilanz wird jedoch getrübt: heterogene Klassen, überlastete Lehrer, Lerndefizite in den Grundschulen und erheblicher Nachholbedarf bei der Digitalisierung.

Der Wahlkampf: Das Regierungslager sieht die Schulpolitik im Land auf bestem Weg. Vor allem die SPD versteht Chancengleichheit sowie kostenlose Bildung von der Kita bis zur Hochschule als eines ihrer Markenzeichen. Die CDU-Opposition hingegen kritisiert heftig die Mängel und Defizite und spricht im Wahlkampf von einem Bildungschaos: hoher Stundenausfall, weil Lehrer krank sind, unterdurchschnittliche Ergebnisse für rheinland-pfälzische Kinder bei vielen nationalen und internationalen Bildungsstudien und natürlich enormer Nachholbedarf bei der Internetversorgung von Schulen sowie beim digitalen Unterricht.

Die Positionen: In ihren Wahlprogrammen versprechen die Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne den Ausbau von Ganztagsangeboten. Die CDU hingegen will mehr Lehrer einstellen, um den Unterrichtsausfall weiter zu senken, außerdem die Stellen für Schulsozialarbeit verdoppeln sowie verbindliche Deutschtests vor der Einschulung einführen. In den Grundschulen soll es mehr Deutschförderung geben, damit dort die Grundlagen für bessere Leistungen gelegt werden. Die AfD verlangt die „Rückkehr zum Leistungsprinzip“, außerdem die Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem.

Wahlkampf-Thema 2: Corona – Nuancen statt Alternativen

Die Ausgangslage: Die Corona-Pandemie bestimmt seit einem Jahr das Leben. Im Grundsatz sind sich die im Landtag vertretenen Parteien einig: Der Gesundheitsschutz geht vor, die Überlastung des Gesundheitssystems und damit das Risiko von noch mehr Todesopfern sind zu vermeiden. Wie dies im Einzelnen zu erreichen ist, darüber gehen die Meinungen auseinander – je näher der Wahltermin rückt, desto weiter.

Der Wahlkampf: Krisenzeiten sind Zeiten der Regierungen. Das erleichtert Malu Dreyer und der SPD das Wahlkampfgeschäft. Sie präsentiert sich als eine Macherin, der die Gesundheit der Menschen an erster Stelle steht. Unermüdlich verweist sie auf Erfolge: Bei den Ansteckungszahlen und bei der Impfquote steht Rheinland-Pfalz im Ländervergleich gut da. Kurz vor der Wahl gibt sich Dreyer als Befürworterin und Wegbereiterin von Lockerungen. Sollte es schief gehen, wird die Wahl gelaufen sein.

Für die CDU ist wenig Gelegenheit, mit der Corona-Politik zu punkten. Im Grundsatz ziehen SPD und CDU bundesweit an einem Strang. Spitzenkandidat Christian Baldauf verweist immer wieder auf Schwachpunkte der Landesregierung: Anfangs laufen die Hilfen für Selbstständige, später die Impfungen holprig an, mit dem Fernunterricht hapert es. Wenige Tage vor der Wahl will Baldauf mit der Forderung nach Impfungen für alle Lehrer punkten.

Weitere Positionen: Die FDP macht sich zunehmend Forderungen der Wirtschaft nach Lockerungen zu eigen. Die teilweise Öffnung des Einzelhandels in dieser Woche will sie als ihren Erfolg verstanden wissen. Die Grünen bleiben bei ihrer vorsichtigen Haltung und warnen bis zuletzt vor zu raschen Lockerungen. Die AfD fischt erkennbar im Lager der Coronaleugner und Frustrierten. Sie stellt viele Einschränkungen in Frage, bezweifelt die Gefährlichkeit der Pandemie.

Wahlkampf-Thema 3: Windenergie für den Klimaschutz

Die Ausgangslage: Der Ausbau der Windkraft stockt. Das liegt vorwiegend an den bundespolitischen Rahmenbedingungen. Aber nicht nur. Die Koalition aus SPD, FDP und Grünen in Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel durch die Veränderung von Abstandsregelungen den Windkraft-Boom der Jahre bis 2016 ebenfalls abgebremst. Die zuvor erbittert geführte Auseinandersetzung zwischen Gegnern und Befürwortern verstummte. Der Umstieg der Energieerzeugung auf Quellen wie Wind, Sonne und Wasser ist ein Mittel, um den Klimawandel und damit die Erderwärmung zu stoppen. Ein Ziel, das fast alle Parteien haben.

Der Wahlkampf: Die Aussage von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), den Pfälzerwald für Windkraft zu öffnen, heizt den Wahlkampf auf seinen letzten Metern an. Die CDU will nämlich keine Windkraft im Pfälzerwald und sie lehnt eine weitere Idee der Grünen ab: Nämlich an solchen Stellen Windkraftanlagen zu errichten, an denen der Wald durch die Trockenheit und den Befall mit Borkenkäfern kahle Flächen aufweist.

Die Positionen: Die Grünen wollen, dass Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird. Die Bereiche Wohnen, Mobilität, Wirtschaft und Verwaltung sollen ohne den Ausstoß von Klimagasen funktionieren oder diesen kompensieren. Der Ausbau der Windkraft soll verdoppelt, der der Photovoltaik verdreifacht werden. Die SPD will Klimaneutralität bis 2040 erreichen, die Umsetzung soll sozial gerecht sein. Die CDU nennt kein Datum, sie will Windkraft an wirtschaftlich sinnvollen, am wenigsten landschaftsschädlichen Stellen ausbauen. Die FDP will die Nachfrage nach regenerativer Energie marktwirtschaftlich steuern und dafür den CO2-Preis beim Zertifikatehandel erhöhen. Die AfD ist gegen Windkraft und bezweifelt, dass der Mensch nennenswert das Klima beeinflusst.

Wahlkampf-Thema 4: Willkür bei Beförderungen im Ministerium

Die Ausgangslage: Im September 2020 wurde ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz bekannt, das dem Umweltministerium Willkür in der Beförderungspraxis bescheinigte. Weder seien alle Beförderungsstellen ausgeschrieben worden, noch habe es in jedem Fall regelmäßige oder anlassbezogene Beurteilungen für die Bewerber gegeben. Dies widerspreche dem Grundsatz, wonach Beamte nach Leistung, Eignung und Befähigung zu beurteilen seien. Durch ihre ungewöhnlich harsche Wortwahl, es war etwa von „Gutsherrenart“ die Rede, haben die Richter aus Koblenz bundesweit Aufmerksamkeit erhalten.

Der Wahlkampf: Bei den Grünen haben die Wahlkampfstrategen im Spätherbst erkannt, dass die Kommunikation des Umweltministeriums nicht geeignet war, den politischen Streit zu schlichten. Eine große Anfrage der CDU, in der die Beförderungspraxis aller Häuser abgefragt wurde, erhöhte die Nervosität im Regierungsviertel. Der Druck auf Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) nahm zu, zum Jahresende trat sie zurück, Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Grüne) ging ebenfalls vorzeitig. Die CDU konzentrierte sich daraufhin stärker auf das FDP-geführte Wirtschaftsministerium. Dort fehlte es bisher ebenfalls an Ausschreibungen und formellen Beurteilungen.

Die Positionen: Die Grünen haben nach dem Rücktritt Höfkens und der Übernahme der Amtsgeschäfte durch Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) eine vollständige Aufarbeitung versprochen sowie eine rechtskonforme Handhabung künftiger Beförderungen. Die Aufarbeitung sollte der neue Staatssekretär Thomas Griese leisten. Bisher hat er noch keine Ergebnisse vorgelegt. Die CDU ist mit der Antwort auf die große Anfrage nicht zufrieden und hat den Verfassungsgerichtshof angerufen, um vollständige Antworten zu erhalten.

Wahlkampf-Thema 5: Mehr Geld für arme Städte und Kreise

Die Ausgangslage: Marode Schulgebäude und Turnhallen, tiefe Schlaglöcher in den Straßen, geschlossene Schwimmbäder und öffentliche Plätze, an denen sich niemand aufhalten will. Das erleben Menschen, die in armen Städten und Dörfern leben, häufiger als jene in wohlhabenderen Gegenden. Seit Jahren sind Städte und Landkreise aus Rheinland-Pfalz führend in der Hitliste der ärmsten Kommunen Deutschlands – ganz vorn dabei: Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern. Beide haben vor dem obersten Gericht im Land geklagt.

Der Wahlkampf: Das Urteil des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs vom Dezember 2020 war eine Klatsche für das Land: Die Finanzierung der Kommunen ist seit Jahren rechtswidrig. Das Geld wird nämlich nicht an den Aufgaben und Bedarfen ausgerichtet. Zwei Jahre hat das Land nun Zeit, die Finanzierung auf neue Füße zu stellen. Im Wahlkampf ist das Thema kommunale Finanzen vor allem eines zwischen den großen Parteien SPD und CDU. Letztere stellt die meisten Landräte und hat den Wahlkampf gezielt auf die Regionen ausgerichtet.

Die Positionen: Die CDU verspricht 300 Millionen Euro Soforthilfe für die Kommunen. Das Land soll außerdem die Hälfte der Altschulden übernehmen. Die SPD verweist darauf, dass in den vergangenen Jahren 1,3 Milliarden Euro mehr in den kommunalen Finanzhaushalt gegeben wurden. Außerdem interpretieren die Sozialdemokraten das Urteil des Verfassungsgerichtshofs anders als die CDU: Es gehe nicht grundsätzlich darum, mehr Geld ins System zu geben, vielmehr gehe es um eine andere Verteilung. Zahlreiche Kommunen würden inzwischen Überschüsse erwirtschaften. Nicht zuletzt fordere der Landesrechnungshof die Kommunen immer wieder auf, die eigenen Einnahmen zu erhöhen, etwa über die Grundsteuer.