Die SPD stellt in der Landeshauptstadt Mainz seit mehr als 70 Jahren den Oberbürgermeister. Nach dem Wechsel von Rathauschef Ebling in die Landespolitik hat die Partei jetzt erstmals eine Frau nominiert.

Mainz (dpa/lrs) - Die SPD schickt mit Mareike von Jungenfeld (41) erstmals eine Frau in das Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Mainz. Die in der Landeshauptstadt geborene Finanzpolitikerin steht derzeit zusammen mit Christian Kanka an der Spitze der Mainzer SPD und ist Mitglied im Stadtrat. Seit 2017 ist die Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in einer Steuer- und Wirtschaftsprüferkanzlei auch Finanzreferentin der Landes-SPD. Die alleinlebende Mutter zweier Kinder engagiert sich nach eigenen Worten unter anderem im Elternbeirat des Domchors, bei der Naturschutzorganisation WWF und macht bei der Garde der Prinzessinnen mit.

„Wir spielen auf Sieg und ich will diese Wahl gewinnen“, sagte die 41-Jährige nach ihrer einstimmigen Nominierung am Dienstagabend in Mainz. „Ich bin bis in die Haarspitzen motiviert.“ Die gute Finanzlage der Stadt ermögliche neue Spielräume. Neben dem Ausbau der Landeshauptstadt zum führenden Standort für Biotechnologie, wolle sie Mainz zu einer Familienstadt entwickeln und die Kultur ausbauen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass sich Mainz auch mal als Kulturhauptstadt Europas bewirbt.“ Sie wolle sich aber auch für „die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“, für regionalen Klimaschutz und die Mobilitäts- und Energiewende stark machen.

Der in die Landespolitik gewechselte Oberbürgermeister Michael Ebling sagte: „Sie kann es, daran habe ich keinen Zweifel. Und sie will.“ Darauf komme es an. Und: „Die finanziellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen waren noch nie so gut.“ Finanzministerin Doris Ahnen - auch Mitglied des Mainzer SPD-Vorstands - sagte: „Mareike ist eine Frau, die steht mitten im Leben und in der Stadtgesellschaft.“ Und: „Sie lebt und liebt Mainz.“

Die Mainzer wählen am 12. Februar 2023 und damit genau eine Woche vor dem Fastnachtswochenende ihr neues Stadtoberhaupt. Die Wahl ist notwendig geworden, weil Ebling Nachfolger des zurückgetretenen Innenministers Roger Lewentz (beide SPD) wurde.

Für die CDU kandidiert Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz. Der parteilose Unternehmer Nino Haase tritt auch wieder an, diesmal aber nicht mit Unterstützung der CDU, sondern als unabhängiger Kandidat. Offen ist noch, wen die Grünen nominieren.