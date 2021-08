Sinzig (dpa/lrs) - Eine von der Flutkatastrophe betroffene Brücke in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) ist am Donnerstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Damit sei in dem Ort auch wieder mit Kraftfahrzeugen die Überquerung der Ahr möglich, teilte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) mit. Die Aufräumarbeiten und die Versorgung würden auf diese Weise erleichtert. Nach dem Unwetter war ein Brückenpfeiler nicht mehr tragfähig gewesen. Das Bauwerk wurde komplett gesperrt und dann zunächst für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Nach Stabilisierungsarbeiten und einem Belastungstest darf die Brücke im Kreis Ahrweiler nun auch mit Kraftfahrzeugen befahren werden.