Ein E-Bike-Fahrer ist am Freitag in Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße) von seinem Rad gestürzt und dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Der 71-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann sei auf einem asphaltierten Weg unterwegs gewesen und habe keinen Helm getragen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Maikammer (dpa/lrs) - Pressemitteilung