Nach dem Starkregen sind in St. Ingbert mehrere Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden. Insgesamt habe es am Montag 30 Einsätze in der saarländischen Stadt wegen des Unwetters gegeben, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen mit. Vor allem sei der Stadtteil Rohrbach betroffen. Teilweise seien Kanaldeckel herausgedrückt worden. Auch Gärten waren überschwemmt. In den Kamin eines Hauses sei ein Blitz eingeschlagen. Verletzte habe es keine gegeben.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Auch an anderen Orten im Saarland habe das Unwetter seine Spuren hinterlassen. In Saarbrücken habe es 19 Einsätze gegeben, ebenfalls unter anderem wegen vollgelaufener Keller und überschwemmter Straßen.