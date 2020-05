Mainz (dpa/lrs) - Volkshochschulen, Weiterbildungseinrichtungen sowie Musik- und Kunstschulen können von Mittwoch an wieder ihre Kurse anbieten. «Voraussetzung ist die Einhaltung eines Schutz- und Hygienekonzeptes», teilte das Weiterbildungsministerium in Mainz am Montag mit. Abhängig von der Größe des Kursraums dürften in der Regel maximal 15 Personen teilnehmen. Gesangsunterricht ist weiterhin nicht zulässig.

Schon seit einigen Tagen träfen die Einrichtungen Vorbereitungen, sagte Weiterbildungsminister Konrad Wolf (SPD). Er bedankte sich für das «immense Engagement, mit dem in den vergangenen Wochen daran gearbeitet wurde, mit Onlineangeboten den Kontakt zu den Kursteilnehmenden zu halten und eine Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten». Seit dem 3. Mai habe es bereits eine Ausnahmeregelung für die wichtigen Weiterbildungsmaßnahmen der sogenannten zweiten Chance gegeben. Dazu zählen vorbereitende Kurse für den Erwerb von Schulabschlüssen und Alphabetisierungskurse.