Berlin (dpa) - Volker Wissing bleibt FDP-Generalsekretär. Der Bundesparteitag bestätigte den 51-Jährigen am Freitag mit 86 Prozent der Stimmen im Amt. Auf ihn entfielen 473 der abgegebenen 551 gültigen Stimmen. Es gab 61 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen. Wissing ist noch Wirtschaftsminister in der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Dieses Amt will der 51-Jährige jedoch bei der bevorstehenden Neubildung der Landesregierung aufgeben.

