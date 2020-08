Die vier vom Land Rheinland-Pfalz für Reiserückkehrer eingerichteten Corona-Teststationen verzeichnen laut dem Mainzer Gesundheitsministerium weiter einen sehr großen Zulauf.

Deshalb müssen sich Personen, die aus einem Nicht-Risikogebiet kommen und bei denen die Tests keine Hinweise auf eine Infektion ergaben, mit einer Benachrichtigung gedulden, informierte das Ministerium am Dienstagabend.

Positiv Getestete werden rasch informiert

Unverzüglich benachrichtigt werden dagegen laut dem Ministerium Rückkehrer, bei denen das Virus nachgewiesen wurde – gleichgültig, ob sie aus einem Risikogebiet einreisten oder nicht. Ebenfalls „mit hoher Priorität“ würden auch jene Personen informiert, die aus einem Risikogebiet kommen und bei denen der Test ergeben hat, dass sie nicht infiziert sind.

Rheinland-Pfalz hat am Flughafen Hahn sowie in Landau, Bitburg und am Rastplatz Markusberg eigene Teststationen aufgebaut.