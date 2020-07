Mainz (dpa/lrs) - Studieren im früheren Kinderzimmer: Das Sommersemester war in der Corona-Krise in Rheinland-Pfalz erstmals völlig digital. Viele Studierende folgten den Veranstaltungen aus ihrem Elternhaus - oft fernab ihrer Hochschule. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) und die Hochschulpräsidenten ziehen heute in Mainz gemeinsam Bilanz. Zugleich geben sie einen Ausblick auf das Wintersemester, das wegen der Pandemie später beginnt. Voraussichtlich wird es 2020/2021 an den Universitäten und Hochschulen einen Mix aus digitalen und Präsenz-Angeboten geben.

Mit dabei sind der Präsident der Landeshochschulpräsidentenkonferenz, Michael Jäckel von der Uni Trier sowie Geschäftsführer des Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz, Konrad Faber und die Präsidentin der Hochschule Mainz, Susanne Weissman.