Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Bad Bertrich (Kreis Cochem-Zell) sind vier Menschen verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 22 und 31 Jahren wurden in der Nacht zum Freitag mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Eine 17- und eine 45-jährige Frau seien leicht verletzt worden. Außerdem seien durch das Feuer ein Hund und eine Katze getötet worden.

Bad Bertrich (dpa/lrs) - Die Bewohner konnten das Gebäude laut Polizei rechtzeitig verlassen. Das Haus sei vermutlich unbewohnbar, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr habe den Brand innerhalb von rund zwei Stunden gelöscht. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei